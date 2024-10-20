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Сегодня, 16:43

Семин — о 38-часовом путешествии Кордобы: «Как будто перелетов и не было»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин в комментарии «СЭ» высказался об игре нападающего «Краснодара» Джона Кордобы.

Ранее футболист заявил, что добирался до Москвы 38 часов после матчей сборной Колумбии.

«Это говорит о его природных качествах. Плюс он предан футболу, на сегодняшний момент — «Краснодару». Такое путешествие, а как будто ничего не было. Вышел, играл и был лучшим. Это дорого стоит», — сказал Семин «СЭ».

Кордоба выступает за краснодарский клуб с 2021 года. В текущем сезоне на счету 31-летнего колумбийца 8 матчей во всех турнирах, 6 голов и 3 результативные передачи.

Джон Кордоба
Юрий Семин

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