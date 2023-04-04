Семин о Дзюбе: «Артем — режимистый, он принесет пользу «Локомотиву»

Легендарный тренер, трехкратный чемпион России Юрий Семин в интервью обозревателю «СЭ» рассказал, что думает о приходе в «Локомотив» форварда Артема Дзюбы, и вспомнил о том, как хотел взять его в команду.

— Когда Артем Дзюба в конце прошлого года сидел на скамейке в Турции, то многие говорили, что он уже отыгранный. Как объясняете его всплеск сейчас? Слабость лиги или его стремление всем все доказать?

— Объясняю, во-первых, тем, что он подходил «Локомотиву». У команды не было такого нападающего внутри штрафной. Но пока это только начало, нужно себя проявлять и дальше. Дзюба это умеет — он же уезжал из «Зенита» в аренду в Тулу, всем все доказал, и потом началась новая жизнь. Он режимистый, принесет пользу. Тем более в такой сложной для команды ситуации, когда ей нужен уверенный в себе футболист.

— В первом же матче он забил три гола Карпину, своему «любимому» тренеру.

— Так всегда бывает. Откуда уйдешь, тому и забьешь.

— Вы же его хотели взять его в «Локомотив»?

— Одно время хотел, но не удалось.

— Потому что Илья Геркус, говорят, не захотел?

— Мне сложно сказать, что было дальше, потому что я не знал всех нюансов. Не думаю, что Геркус его тогда не хотел. Думаю, что совет директоров не дал добро. Возможно, просто денег не хватило.

Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале 2023 года на правах свободного агента, он подписал контракт с клубом до конца сезона-2022/23. В шести матчах за железнодорожников 34-летний форвард забил шесть голов и сделал одну результативную передачу.