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Сегодня, 13:25

Семин: «Время в «Локомотиве» было блестящим, мы хорошо сделали свою работу вместе»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» вспомнил о работе в московском клубе.

«Когда выигрываешь чемпионат, становишься обладателем Суперкубка и Кубка, игрокам интересно. Футболисты играют для того, чтобы выигрывать титулы, чтобы потом они могли сказать: время проведено не зря. Если бы не выигрывали ничего, время было не лучшее. А так... И для меня это время в «Локомотиве» блестящее, мы хорошо сделали свою работу все вместе. Благодарен всем игрокам, с которыми работал», — сказал Семин «СЭ».

Ранее полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук в интервью «СЭ» назвал время работы Юрия Семина в «Локомотиве» идеальным.

Юрий Семин возглавлял «Локомотив» с 1986 по 1990, с 1992 по 2005, с 2009 по 2010 и с 2016 по 2020 год. Под его руководством железнодорожники шесть раз выигрывали Кубок России и по три раза — чемпионат и Суперкубок страны.

Последним местом работы 77-летнего специалиста был «Ростов», который он тренировал с августа по сентябрь 2021 года.

ФК Локомотив (Москва)
Юрий Семин

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