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Сегодня, 12:45

Семин вспомнил самый боевой матч «Локомотива» со «Спартаком» Романцева

Игорь Рабинер
Обозреватель
Юрий Семин и Олег Романцев.
Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
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Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России, трехкратный чемпион страны Юрий Семин в интервью «СЭ» вспомнил самый боевой матч его «Локо» со «Спартаком» Олега Романцева.

— Какие матчи между вашим «Локомотивом» и «Спартаком» Романцева запомнились больше всего?

— Тот ничейный матч (весной 2000 года. — Прим. И.Р.), когда Тихонов на последней минуте пенальти не забил, а я кричал Нигматуллину: «Уходи с ворот!» Мне показалось, что 11-метровый был ну такой... натянутый совсем, ха-ха! Но Руслан меня не послушал и взял пенальти. Мы сыграли 0:0. Это очень боевой матч. Даже чересчур.

— Евсеева, той зимой перешедшего из «Спартака» в «Локо», удалили.

— По-моему, и меня тоже. У нас было много бывших спартаковцев, и они бились, как будто это их последний матч. Вообще, для «Спартака» «Локомотив» считался неудобным соперником. Они имели преимущество, но легко с нами им не было. И в финале Кубка в 96-м мы их 3:2 обыграли...

— Тогда главным тренером «Спартака» был Георгий Ярцев.

— А Романцев — президентом клуба.

Олег Романцев и&nbsp;Юрий Семин. «Говорю Олегу: «Возвращайся в любом качестве! Без тебя у «Спартака» побед не будет». Семин — о наследии Романцева
Олег Романцев
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Юрий Семин
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