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Сегодня, 18:02

Семин разочарован отсутствием россиян в штабе Станковича в «Спартаке»: «Это был бы плюс для нашего футбола»

Сергей Жуков
корреспондент
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Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в комментарии для «СЭ» рассказал, чем может быть опасно назначение Деяна Станковича в «Спартак».

«Меня интересует один вопрос, когда-то в «Локомотив» привезли огромную группу специалистов, и в этой группе не нашлось места российским тренерам «Локомотива». В данной ситуации меня это волнует. Вполне возможно, он хороший тренер, возможно, будут результаты, но он уйдет когда-то. Если бы с ним рядом работали наши специалисты, значит, у нас в стране остались бы тренеры, которые проанализировали его работу. Это был бы плюс для развития нашего футбола. Когда я работал тренером за границей, мне говорили: «Ты с собой можешь взять максимум два человека, потому что вы уйдете, а кто-то же из наших тренеров должен остаться», — сказал Семин «СЭ».

Деян Станкович. Шесть плюсов и два минуса нового тренера. «Спартак» со Станковичем должен претендовать на золото

«Спартак» объявил о назначении Деяна Станковича главным тренером клуба в четверг, 16 мая. Он начнет работать с красно-белыми с сезона-2024/25.

В тренерский штаб 45-летнего серба войдут ассистент Ненад Сакич, а также итальянские специалисты: тренер вратарей Пьерлуиджи Бривио, тренер по физподготовке Федерико Паннончини и аналитик Винченцо Сассо.

Ранее в своей карьере Станкович тренировал «Сампдорию» и «Црвену Звезду».

Деян Станкович
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Юрий Семин
7
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