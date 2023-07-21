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Сегодня, 19:44

Семин: «Дзюба еще несколько лет будет играть на высоком уровне»

Мария Гусева
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о перспективах нападающего железнодорожников Артема Дзюбы в сезоне-2023/24.

«Как выступит Дзюба в новом сезоне? Продолжит делать свою работу — забивать голы, — цитирует «РБ Спорт» Семина. — Возраст? Не надо смотреть в паспорт, Артем еще несколько лет будет играть на высоком уровне».

25 мая «Локомотив» продлил контракт с Дзюбой до 2024 года. 24-летний нападающий перешел в «Локомотив» в зимнее трансферное окно после расторжения контракта с «Аданой Демирспор». Он провел за железнодорожников 12 матчей, забил 8 мячей и сделал 5 результативных передач.

В первом туре РПЛ «Локомотив» сыграет с «Рубином». Встреча пройдет 22 июля в 17.30 мск.

Источник: РБ Спорт
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Семин
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