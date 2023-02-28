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Сегодня, 14:32

Семин: «По составу «Локомотив» должен быть в топ-5»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о турнирном положении железнодорожников.

«По составу «Локомотив» должен быть в топ-5. То, что произошло в этом сезоне, большое разочарование для болельщиков. Сейчас команда дает надежду своей игрой, что ситуация выправится. Допускаю ли, что «Локомотив» может вылететь из РПЛ? Вопрос несерьезный», — приводит «РБ Спорт» слова Семина.

По итогам 17 туров «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-semin-po-sostavu-loko-dolzhen-by-t-v-top-5-vy-let-iz-rpl-vopros-neser-ezny-j/
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Семин
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