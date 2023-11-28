Семин заявил, что команды Семака после зимней паузы играют лучше

Российский тренер Юрий Семин высказался о ходе чемпионской гонки в нынешнем сезоне РПЛ, а также заявил, что отдает предпочтение «Зениту» под руководством Сергея Семака.

«Борьба за чемпионство еще будет. Основное значение будет иметь подготовительный этап, который будет перед второй частью сезона. Но в данной ситуации я предпочтение отдам Семаку. Он уже прекрасно знает, как проходить такой долгий период подготовки. Его команды после зимней паузы всегда играют значительно лучше. А Ивич в наших условиях раньше не работал. Если быстро поймет все нюансы и сможет правильно сработать, значит ещё поборется. У «Краснодара» хороший состав. Отсутствие основного нападающего всегда играет большую роль. Но у них хорошая скамейка», — приводит слова Семина Metaratings.ru.

После 16 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка.