Семин заявил, что Пиняеву еще далеко до статуса звезды РПЛ

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил игру форварда «Локомотива» Сергея Пиняева.

«Пиняев неплохо выступает за «Локомотив», разгоняет атаки свой скоростью. Взрывной игрок с очень быстрыми ногами. Конечно, талант в нем большой, но надо правильно им распорядиться. Можно ли назвать его звездой РПЛ? До звезды еще далеко. Надо работать и доказывать каждый день все на тренировках», — приводит слова Семина «РБ Спорт».

18-летний россиянин присоединился к «Локомотиву» в январе 2023 года. В нынешнем сезоне он провел за московский клуб шесть матчей и забил один мяч.