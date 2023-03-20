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Сегодня, 19:27

Семин заявил, что Пиняеву еще далеко до статуса звезды РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил игру форварда «Локомотива» Сергея Пиняева.

«Пиняев неплохо выступает за «Локомотив», разгоняет атаки свой скоростью. Взрывной игрок с очень быстрыми ногами. Конечно, талант в нем большой, но надо правильно им распорядиться. Можно ли назвать его звездой РПЛ? До звезды еще далеко. Надо работать и доказывать каждый день все на тренировках», — приводит слова Семина «РБ Спорт».

18-летний россиянин присоединился к «Локомотиву» в январе 2023 года. В нынешнем сезоне он провел за московский клуб шесть матчей и забил один мяч.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-semin-pinyaevu-eshhe-daleko-do-statusa-zvezdy-rpl-no-igrok-on-talantlivy-j-vzry-vnoj/
Сергей Пиняев
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Семин
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