Семин заявил, что подумает над возможным назначением в «Спартак» или «Динамо»: «Когда обратятся»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» высказался о возможном назначении в «Спартак» или «Динамо».

— Вы ранее говорили, что не против поработать в «Спартаке».

— Если придет «Спартак», я подумаю, ха-ха.

— То есть какой-то принципиальности в этом плане нет?

— Основное — когда есть приятные люди, к ним приятно приходить. А если нет симпатии, в любой компании — жизненная ситуация.

— Можно в «Динамо».

— У меня там друзья. Я болею за друзей. Наверное, так в жизни часто происходит.

— Если «Динамо» обратится, тоже подумаете?

— Тоже подумаю. Будем думать, когда все обратятся (смеется).

Семин не тренирует с сентября 2021 года. Последним его клубом был «Ростов». Также специалист возглавлял сборную России, «Локомотив», «Анжи», московское «Динамо» и другие команды.

Вместе с «Локомотивом» Семин трижды становился чемпионом России, шесть раз выигрывал Кубок и три раза — Суперкубок страны.