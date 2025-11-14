Семин заявил, что подумает над возможным назначением в «Спартак» или «Динамо»: «Когда обратятся»

14 ноября, 13:45
Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» высказался о возможном назначении в «Спартак» или «Динамо».
— Вы ранее говорили, что не против поработать в «Спартаке».
— Если придет «Спартак», я подумаю, ха-ха.
— То есть какой-то принципиальности в этом плане нет?
— Основное — когда есть приятные люди, к ним приятно приходить. А если нет симпатии, в любой компании — жизненная ситуация.
— Можно в «Динамо».
— У меня там друзья. Я болею за друзей. Наверное, так в жизни часто происходит.
— Если «Динамо» обратится, тоже подумаете?
— Тоже подумаю. Будем думать, когда все обратятся (смеется).
Семин не тренирует с сентября 2021 года. Последним его клубом был «Ростов». Также специалист возглавлял сборную России, «Локомотив», «Анжи», московское «Динамо» и другие команды.
Вместе с «Локомотивом» Семин трижды становился чемпионом России, шесть раз выигрывал Кубок и три раза — Суперкубок страны.
Skorz.
А сколько же , тебя в бане держали ?
14.11.2025
Petr Bitkin
14.11.2025
555 555
Юрий Павлович,отдыхайте уж на заслуженной пенсии. Вы и так почти всю жизнь посвятили футболу. Вас многие помнят и уважают.
14.11.2025
14.11.2025
тихоновнавсегда
Сколько тупых вопросов у молодых "дарований" СЭ!
14.11.2025
ЗГ из БАНИ
Салют,Друже!Однозначно!Правда не смешно!)
14.11.2025
shpasic
зачем для этого в Спартак? почему не в Торпедо?
14.11.2025
Ратель
Бескова пропустили. Динамо, 74 года и 9 полных месяцев. Сравнения с наставником для Сёмина всегда были важны.
14.11.2025
Ратель
Дед, конечно, ащеулит, но это всё-таки в упрёк Карпину, который в 60 собрался уходить. Вот как надо своё дело любить - чтоб тебя вперёд ногами с работы выносили.
14.11.2025
оппонент
Палыч, сиди дома. Пей пиво. Не связывайся с нуворишами.
14.11.2025
Неприкрытый Писярев
Дайте деду уже спокойно сидеть и пить водку с ОИРом на пару
14.11.2025
Ganimed
Палыч... Обожди немножко, мы ждём наличку, Личке оплатить:smile:
14.11.2025
Skorz.
Самое главное , не забывать напоминать Семину , что он может стать самым великозрастным действующим тренером в Мире !))) и тогда он не пойдет , а побежит в Спартак )))) Ю.Семин -78 лет _____________ Ходжсон---Кристал Пэлас 77 лет Брюс Арена---Нью Ингленд-74 года Раньери ----Рома ? -74 года
14.11.2025
ANTI BOMG
При все уважении к Палычу, не придется мозг напрягать по этому вопросу.
14.11.2025
Александр Максаков
шпалыч , опыт Крикунова не чему не научил .
14.11.2025
Valery Petrukhin
Вернись на печку!!!
14.11.2025
Симон Вирсаладзе
Микеле, вернитесь к своей блохерше, похожей на Холанна. Отстаньте от простых российских пенсионеров!
14.11.2025
Иван
микеле гандонов в своем репертуаре
14.11.2025