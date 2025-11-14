Видео
14 ноября, 13:45

Семин заявил, что подумает над возможным назначением в «Спартак» или «Динамо»: «Когда обратятся»

Микеле Антонов
Корреспондент

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» высказался о возможном назначении в «Спартак» или «Динамо».

— Вы ранее говорили, что не против поработать в «Спартаке».

— Если придет «Спартак», я подумаю, ха-ха.

— То есть какой-то принципиальности в этом плане нет?

— Основное — когда есть приятные люди, к ним приятно приходить. А если нет симпатии, в любой компании — жизненная ситуация.

— Можно в «Динамо».

— У меня там друзья. Я болею за друзей. Наверное, так в жизни часто происходит.

— Если «Динамо» обратится, тоже подумаете?

— Тоже подумаю. Будем думать, когда все обратятся (смеется).

Семин не тренирует с сентября 2021 года. Последним его клубом был «Ростов». Также специалист возглавлял сборную России, «Локомотив», «Анжи», московское «Динамо» и другие команды.

Вместе с «Локомотивом» Семин трижды становился чемпионом России, шесть раз выигрывал Кубок и три раза — Суперкубок страны.

18

  • Skorz.

    А сколько же , тебя в бане держали ?

    14.11.2025

  • Petr Bitkin

    "Вот, видите КЦ И вас на этом КЦ..." ЦСКА форева, а Сёмин - никог.да не отступал. ВсёнАет. Кстате, поле в Одразцове 0 образцовое. Не махачкала. С ума сойти, как оне уходют за него. Совецкая закалка.. с прАвильно Вы, нынешния, только и БАнить умеете, когда вас прАвильно называют - говном. Это ненужное :)))

    14.11.2025

  • 555 555

    Юрий Павлович,отдыхайте уж на заслуженной пенсии. Вы и так почти всю жизнь посвятили футболу. Вас многие помнят и уважают.

    14.11.2025

  • Инсайды 100% !!

    Приветствуем!! Кому нужна помощь в ставках? Есть Источник по Сливным Матчам! 100% Инсайды! Связь с нами; Форум - foot.forumes.ru Почта - stav4ik@list.ru (Кто ставит ставки пишите, в Интернете такой информации не найти)

    14.11.2025

  • тихоновнавсегда

    Сколько тупых вопросов у молодых "дарований" СЭ!

    14.11.2025

  • ЗГ из БАНИ

    Салют,Друже!Однозначно!Правда не смешно!)

    14.11.2025

  • shpasic

    зачем для этого в Спартак? почему не в Торпедо?

    14.11.2025

  • Ратель

    Бескова пропустили. Динамо, 74 года и 9 полных месяцев. Сравнения с наставником для Сёмина всегда были важны.

    14.11.2025

  • Ратель

    Дед, конечно, ащеулит, но это всё-таки в упрёк Карпину, который в 60 собрался уходить. Вот как надо своё дело любить - чтоб тебя вперёд ногами с работы выносили.

    14.11.2025

  • оппонент

    Палыч, сиди дома. Пей пиво. Не связывайся с нуворишами.

    14.11.2025

  • Неприкрытый Писярев

    Дайте деду уже спокойно сидеть и пить водку с ОИРом на пару

    14.11.2025

  • Ganimed

    Палыч... Обожди немножко, мы ждём наличку, Личке оплатить:smile:

    14.11.2025

  • Skorz.

    Самое главное , не забывать напоминать Семину , что он может стать самым великозрастным действующим тренером в Мире !))) и тогда он не пойдет , а побежит в Спартак )))) Ю.Семин -78 лет _____________ Ходжсон---Кристал Пэлас 77 лет Брюс Арена---Нью Ингленд-74 года Раньери ----Рома ? -74 года

    14.11.2025

  • ANTI BOMG

    При все уважении к Палычу, не придется мозг напрягать по этому вопросу.

    14.11.2025

  • Александр Максаков

    шпалыч , опыт Крикунова не чему не научил .

    14.11.2025

  • Valery Petrukhin

    Вернись на печку!!!

    14.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Микеле, вернитесь к своей блохерше, похожей на Холанна. Отстаньте от простых российских пенсионеров!

    14.11.2025

  • Иван

    микеле гандонов в своем репертуаре

    14.11.2025

    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
