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РПЛ

Сегодня, 13:48

Семин заявил, что РПЛ входит в топ-10 лучших европейских чемпионатов

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин высказался об уровне РПЛ.

«В российской Лиге сохранился неплохой уровень. Есть интересные легионеры, свои молодые ребята. Показательно, что игроки из нашего чемпионата хорошо себя проявляют в европейских клубах. Думаю, сейчас РПЛ входит в десятку лучших европейских чемпионатов», — приводит слова Семина «РБ Спорт».

Перед началом сезона-2023/24 Россия опустилась в таблице коэффициентов УЕФА на 25-е место, имея в активе 18,632 балла. Это стало худшим показателем в истории команды.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-semin-rpl-vhodit-v-top-10-luchshih-evropejskih-chempionatov/
Футбол
РПЛ
Юрий Семин
УЕФА
ФИФА
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