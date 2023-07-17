Семин заявил, что ждет улучшения уровня судейства в новом сезоне РПЛ

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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, чего ждет от нового сезона чемпионата России.
«От нового сезона жду улучшения уровня судейства. Прошлый розыгрыш чемпионата был далеко не идеальным в этом плане. Судьям было над чем поработать в это межсезонье. Должны меньше ошибаться», — приводит «РБ Спорт» слова Семина.
Новый сезон РПЛ стартует 21 июля. По итогам сезона-2022/23 чемпионом страны в пятый раз подряд стал «Зенит». Второе место в турнирной таблице занял ЦСКА, третье — «Спартак».