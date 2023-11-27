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Сегодня, 18:32

Семшов: «Динамо» может побороться за чемпионство»

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Бывший футболист «Динамо» Игорь Семшов высказал мнение о шансах бело-голубых побороться за золото чемпионата России в нынешнем сезоне.

«Я не удивлен, что «Динамо» сейчас идет на третьем месте, — приводит Metaratings.ru слова Семшова. — Говорил, что у нас есть группа из 5-6 команд, которая должна бороться за золотые медали, и бело-голубые в их числе. Многие стали задумываться, что «Динамо» может заменить «Краснодар» в чемпионской гонке. Но я бы не стал никого выделять. У бело-голубых уже не первый год хороший подбор футболистов. Тут все будет зависеть, насколько они пройдут без потерь оставшуюся часть чемпионата, особенно весну, где будет все решаться. Если они стабильно все пройдут, то могут побороться за чемпионство»

По словам ветерана, очень важно не терять очки с командами, которые идут в нижней части турнирной таблицы.

«Можно вспомнить сезон со Шварцем, когда «Динамо» тоже боролось за чемпионство, но не дотянуло до конца. Такой груз ответственности для многих футболистов будет впервые. Если они с этим психологически поборются и стабильно будут набирать очки, тогда будет все хорошо. Мы видим, как «Краснодар» стал проигрывать, на них идет давление. Хотя команда опытная, сыгранная, плюс тренер Ивич уже не первый год работает. Весенняя часть будет основной для всех конкурентов», — сказал Семшов.

«Динамо» после 16 туров занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с 28 очками, отставая от «Краснодара» и «Зенита» на 4 и 5 очков соответственно.

Источник: metaratings.ru
Игорь Семшов
ФК Динамо (Москва)
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