Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:05

Семшов: «Дзюба завершит карьеру, если после «Локомотива» не будет предложений из-за рубежа»

Telegram Дзен

Бывший игрок сборной России Игорь Семшов высказался о дальнейшем будущем нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы.

Действующий контракт 35-летнего футболиста с железнодорожниками истекает летом 2024 года.

«Артем еще может помочь «Локомотиву», но уже скорее не как игрок стартового состава. Или он должен быть в хорошей форме, не после травм или пропусков. Закончит ли он профессиональную карьеру после «Локо»? Если не будет предложений из-за рубежа, думаю да. Ну, зачем ему идти вниз? Он поиграл на высоком уровне, а в команде из второй части таблицы от футбола будет сложно получать удовольствие», — цитирует Семшова «РБ Спорт».

Дзюба играет за «Локомотив» с февраля 2023 года. В текущем сезоне он провел 24 матча, в которых забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» планирует расстаться с Дзюбой ближайшим летом.

Источник: «РБ Спорт»
Артем Дзюба
Игорь Семшов
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
0
Читайте также
Раскрыты детали непростой судьбы чемпиона СССР по футболу Глухотко
Чемпионат мира по сексу могут признать официальным видом спорта
Задержан 21-летний подозреваемый в убийстве мужчины в Москве
Англичане провалились в еврокубках впервые за 9 лет. Что произошло с клубами АПЛ в Лиге чемпионов и Лиге Европы
В Москве рухнули четыре дерева из-за сильного ветра
Орбан заявил, что Запад в шаге от отправки войск на Украину
Популярное видео
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ювентус» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

В «Пари НН» рассказали о процессе получения Майга визы для операции в Германии

Агент Барбоза: «Интерес клубов АПЛ к Пиняеву не означает, что они хотят его купить»