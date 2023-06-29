Семшов надеется, что Личка стабилизирует игру Захаряна

Главный тренер футбольного клуба «Чайка» Игорь Семшов предположил, сможет ли новый главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка вывести полузащитника Арсена Захаряна на новый уровень.

«В прошедшем сезоне у нас были большие ожидания от Захаряна, пели много дифирамб Арсену. Ему нужна стабильность. Первый сезон он провел великолепно, а во втором менее ярко выступил. Нужно, чтобы Захарян показывал стабильный уровень. В прессе надо сдержаннее писать о том или ином футболисте, который ярко о себе заявляет. Мы его поднимаем до высокого уровня, а у футболиста бывают разные причины, по которым не идет игра. Потом начинаем его принижать. Надеюсь, Личка стабилизирует игру Захаряна», — приводит слова Семшова «РБ Спорт».

Захарян является воспитанником «Динамо». В минувшем сезоне 20-летний футболист провел 37 матчей за бело-голубых во всех турнирах, отметился 5 голами и 10 результативными передачами.