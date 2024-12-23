Семшов назначен советником губернатора Белгородской области

Бывший полузащитник сборной России по футболу Игорь Семшов стал советником губернатора Белгородской области по физкультуре и спорту, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Будучи футболистом, Семшов выступал за ЦСКА, «Торпедо», «Динамо», «Зенит» и «Крылья Советов». В 2002 году он получил приз газеты «Комсомольская правда» «Честная игра», а в 2008-м — титул «Джентльмен года». В составе сборной России полузащитник стал бронзовым призером чемпионата Европы-2008.

После окончания игровой карьеры Семшов тренировал тульский «Арсенал», «Химки», а также возглавлял «Чайку». В апреле ему исполнилось 46 лет.