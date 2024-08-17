Семшов назвал Барко лидером «Спартака» в текущем сезоне

Экс-футболист сборной России Игорь Семшов в интервью «СЭ» рассказал, кого считает лидером «Спартака».

— Судя по вашим высказываниям, вы достаточно позитивно смотрите на работу Деяна Станковича в «Спартаке». Чем он вас впечатлил?

— В первую очередь он футбольный человек и настоящая легенда. Я к иностранцам отношусь скептически, потому что выступаю за российских тренеров. Но когда приезжает такой человек, хочется, чтобы у него получилось, чтобы передал свой опыт клубу и нашему чемпионату. Легендарный футболист, в отличие от тех тренеров, что были раньше.

— Еще до прихода в клуб Станкович сначала лишился одного лидера в лице Джикии, теперь, похоже, потерял еще и Соболева. Кто сейчас лидер «Спартака»?

— Нужно время, чтобы команда сыгралась. Еще почти месяц до закрытия трансферного окна — будут приобретения (интервью состоялось до объявления о переходе Абены. — Прим. «СЭ»). На первый взгляд, лидер — Барко. Он неплохо выглядит, интересно будет на него посмотреть в матчах против команд из первой пятерки.

— Барко — топ-трансфер для «Спартака»?

— Он современный футболист, который играет вперед, может протащить мяч, индивидуально сыграть, пробить. Пока он еще набирает форму, но то, что это игрок хорошего уровня, — однозначно.

Этим летом состав «Спартака» пополнился пятью новыми футболистами: вратарем Александром Довбней, аргентинским полузащитником Эсекьелем Барко, бразильским вингером Маркиньосом и его соотечественником — форвардом Виллианом Жозе, а также суринамским защитником Миенти Абеной.

После четырех туров чемпионата России «Спартак» с семью очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России.

Полностью интервью Игоря Семшова читайте на сайте «СЭ».