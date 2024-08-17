Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:45

Семшов назвал Барко лидером «Спартака» в текущем сезоне

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Telegram Дзен

Экс-футболист сборной России Игорь Семшов в интервью «СЭ» рассказал, кого считает лидером «Спартака».

— Судя по вашим высказываниям, вы достаточно позитивно смотрите на работу Деяна Станковича в «Спартаке». Чем он вас впечатлил?

— В первую очередь он футбольный человек и настоящая легенда. Я к иностранцам отношусь скептически, потому что выступаю за российских тренеров. Но когда приезжает такой человек, хочется, чтобы у него получилось, чтобы передал свой опыт клубу и нашему чемпионату. Легендарный футболист, в отличие от тех тренеров, что были раньше.

— Еще до прихода в клуб Станкович сначала лишился одного лидера в лице Джикии, теперь, похоже, потерял еще и Соболева. Кто сейчас лидер «Спартака»?

— Нужно время, чтобы команда сыгралась. Еще почти месяц до закрытия трансферного окна — будут приобретения (интервью состоялось до объявления о переходе Абены. — Прим. «СЭ»). На первый взгляд, лидер — Барко. Он неплохо выглядит, интересно будет на него посмотреть в матчах против команд из первой пятерки.

— Барко — топ-трансфер для «Спартака»?

— Он современный футболист, который играет вперед, может протащить мяч, индивидуально сыграть, пробить. Пока он еще набирает форму, но то, что это игрок хорошего уровня, — однозначно.

Этим летом состав «Спартака» пополнился пятью новыми футболистами: вратарем Александром Довбней, аргентинским полузащитником Эсекьелем Барко, бразильским вингером Маркиньосом и его соотечественником — форвардом Виллианом Жозе, а также суринамским защитником Миенти Абеной.

После четырех туров чемпионата России «Спартак» с семью очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России.

Полностью интервью Игоря Семшова читайте на сайте «СЭ».

Игорь Семшов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Эсекьель Барко
1
0
Читайте также
Дюплантис устроит соревнования с рекордсменом мира в барьерном беге
Радикалы стерли граффити с итальянской волейболисткой после Олимпиады-2024
Вильфанд пообещал жару до +38 градусов в некоторых регионах РФ
Плющенко сделал заявление о будущем Трусовой, Загитова опровергла сообщения о пластической операции. Что происходит в фигурном катании
Гермодверь сработала на станции «Арбатская» метро Москвы
Актриса Малого театра Екатерина Васильева погибла на 38-м году жизни
Популярное видео
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Файзуллаев заявил, что не видит большой разницы между Россией и Узбекистаном

Кузьмичев — об Абене: «Руководство «Спартака» посчитало, что Джикия не заслужил вывода 14 номера из обращения»