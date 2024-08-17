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Сегодня, 13:45

Семшов назвал «Динамо» конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Экс-футболист сборной России Игорь Семшов в интервью «СЭ» рассказал, кого видит конкурентом «Зенита» в текущем сезоне РПЛ.

— Кто в этом сезоне может попытаться составить конкуренцию в борьбе за золото?

— Однозначно — «Динамо». Сейчас у них небольшие проблемы из-за того, что некоторые футболисты играли на Кубке Америки. Но по стабильности состава команда Лички может составить конкуренцию «Зениту». Футбол — такая вещь, что сегодня команда сыграла неудачно, а завтра хорошо и находится в топе.

— То есть вы видите «Динамо» реальным конкурентом «Зенита»?

— В прошлом году «Динамо» обыграло «Зенит» дважды, сейчас проиграли. Но текущая разница в три очка — не то преимущество, которое не отыгрывается.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 12 очков. «Динамо» с девятью очками находится на втором месте.

Полностью интервью Игоря Семшова читайте на сайте «СЭ».

Игорь Семшов
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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