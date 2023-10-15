Семшов назвал Файзуллаева хорошим усилением для ЦСКА

Главный тренер песчанокопской «Чайки» Игорь Семшов поделился впечатлениями от игры Аббосбека Файзуллаева за ЦСКА.

«Файзуллаев хорошо себя проявляет, он попал в обойму, тренер ему доверяет. В те минуты, когда он на поле, Аббосбек пытается выжать максимум для того, чтобы обозначить свое желание играть в стартовом составе. Файзуллаев неплохо выглядит, молодой, перспективный футболист. Ему еще есть куда расти. Главное, у него есть желание прогрессировать. На данный момент Аббосбек — это хорошее усиление для ЦСКА. Нужно ли Файзуллаеву переходить в такой клуб в ближайшее трансферное окно? У нас всегда есть интерес к футболистам, которые на слуху, забивают, отдают. Может, это агенты подогревают. Для ЦСКА хорошо, что интересуются их футболистами, но Аббосбеку нужно зарекомендовать себя здесь и стать игроком основы, чтобы потом куда-то уехать. Бегать из команды в команду футболистам тяжело. Нужно время на адаптацию. Можно всю карьеру так пробегать и нигде себя ярко не проявить», — приводит слова Семшова «РБ Спорт».

20-летний узбекский нападающий перешел в ЦСКА летом 2023 года из «Пахтакора». В этом сезоне на его счету 15 матчей, 3 гола и 2 результативные передачи.