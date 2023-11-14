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Сегодня, 16:51

Семшов назвал футболистов, которые ярко проявили себя в первом круге РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-полузащитник сборной России, а ныне главный тренер песчанокопской «Чайки» Игорь Семшов назвал футболистов, которые были заметны в первом круге РПЛ.

«Футболист, который ярко себя проявил в первом круге — это Салтыков. Бросилось в глаза, как он ярко играл за «Акрон» еще в Первой лиге. Он боевитый парень, который хочет расти, обостряет, не боится играть в футбол, независимо от того, против кого он выходит на поле. О Никите не говорили, а он неплохо влился в «Крылья Советов» и стал стержневым футболистом. Салтыков не просто подыгрывает, а берет лидерство на себя. Файзуллаев еще себя хорошо проявил в ЦСКА, Вахания из «Ростова», — приводит слова Семшова «РБ Спорт».

19-летний Салтыков выступает за «Крылья Советов» с июля 2023 года. В нынешнем сезоне он провел за самарский клуб 18 матчей, забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-semshov-futbolisty-kotory-e-yarko-sebya-proyavili-v-pervom-kruge-salty-kov-fajzullaev-i-vahaniya/
Игорь Семшов
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Никита Салтыков
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