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16 мая, 03:48

Семшов: «Игру со «Спартаком» для ЦСКА можно назвать матчем за второе место»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов поделился ожиданиями от матча 28-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА.

«Игру со «Спартаком» для ЦСКА можно назвать матчем за второе место. Думаю, что эта игра для каждой команды будет за медали. Еще не надо сбрасывать «Ростов» со счетов. Если на «Открытие Арене» будет ничья, то это будет в пользу желто-синих. Многие говорят, что «Спартак» разобран, это глупость. В первую очередь это дерби, и не важно, на каком месте клуб и в каком он состоянии. Надо понимать, что значат для болельщиков такие матчи. По игре ЦСКА сейчас выглядит сбалансированнее и уверенно побеждает своих конкурентов. Но «Спартак» есть «Спартак», он в любой момент может преобразиться и дать результат. Не хочу сказать, что красно-белые играют невнятно, просто мы всегда отталкиваемся от результата команды.
Если ЦСКА займет второе место в РПЛ, то это будет заслуга всей команды. Федотов просто сбалансировал всех и дал каждому футболисту свою роль на поле и в коллективе. Да, стали играть лучше Чалов и Обляков, но они уже не первый год вместе. Это немаловажно, когда футболисты чувствуют друг друга», — приводит Metaratings слова Семшова.

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится в воскресенье, 21 мая, и начнется в 16.30 по московскому времени.

Источник: https://metaratings.ru/news/semshov-igru-so-spartakom-dlya-cska-mozhno-nazvat-matchem-za-vtoroe-mesto-251316/
Игорь Семшов
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