Семшов назвал причину неудачных матчей «Зенита» в текущем сезоне

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов прокомментировал неудачные матчи «Зенита» в нынешнем сезоне.

Накануне команда Сергея Семака упустила победу в выездной встрече 27-го тура РПЛ с воронежским «Факелом» (1:1), пропустив гол с пенальти в компенсированное время ко второму тайму.

«Зенит», к сожалению, опять теряет очки, которые могут быть очень важны, в то же время команда на первом месте с отрывом в одно очко, осталось три тура. У «Зенита» после ухода Малкома мало креативных футболистов, которые могут обыгрывать один в один, в центре хорошая тройка, классные крайние защитники. Но без обострения, без фланговых атакующих футболистов тяжело», — приводит слова Семшова ТАСС.

После 27 туров РПЛ «Зенит» возглавляет турнирную таблицу с 51 очком. В следующем матче сине-бело-голубые примут ЦСКА 11 мая.