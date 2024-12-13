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Сегодня, 08:00

Семшов назвал самых крутых футбольных экспертов

Александр Кружков
Обозреватель
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Экс-полузащитник сборной России, бронзовый призер Евро-2008 Игорь Семшов в интервью «СЭ» отреагировал на получение «Золотого микрофона» как лучшему телеэксперту 2024 года.

— Многие удивились, что в рамках премии «Джентльмен года» вас по итогам 2024-го признали лучшим телеэкспертом. Как отреагировали?

— Спокойно. В моем понимании это больше командная награда. С футбольных времен знаю, что любой индивидуальный приз — заслуга целого коллектива. Так что разделяю «Золотой микрофон» со всеми экспертами, работающими на ТВ. Мы не только высказываем мнение об игре, но и учимся друг у друга, в каких-то ситуациях можем поспорить...

— Самый крутой эксперт — в вашем личном рейтинге?

— Выделю двоих — Ловчева и Радимова. Они старше меня, опытнее, давно на телевидении — и, конечно, пока посильнее. Впрочем, у каждого свои плюсы. Я, например, разбирая в студии игровые моменты, стараюсь объяснять все максимально простым и доступным языком. Зачем умничать, рассказывать про какие-то зоны, схемы, сыпать терминами? Мы же не в ВШТ. Наша основная аудитория — обычные зрители. Которые вечером пришли с работы, включили телевизор и хотят понять, что происходило на поле.

Игорь Семшов. Игорь Семшов: «Если и весной «Спартак» будет играть, как в последних турах, — у конкурентов нет шансов»

Игорь Семшов
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