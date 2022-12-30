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Сегодня, 12:57

Семшов назвал Сычевого открытием чемпионата России в 2022 году

Алина Савинова
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Главный тренер «Чайки» Игорь Семшов ответил на вопрос, кто для него стал открытием чемпионата России в 2022 году.

«Для меня Сычевой является открытием 2022 года. Он забил много мячей, а до этого сезона вообще не играл в РПЛ. Во второй части чемпионата будет видно, как Владимир будет действовать на поле. Будет ли Сычевой много забивать за «Крылья»? Все зависит от того, как он поработает на сборах и как быстро вольется в коллектив», — цитирует Семшова «РБ Спорт».

Владимир Сычевой является лучшим бомбардиром текущего сезона. Он забил 14 голов и сделал две результативные передачи в пятнадцати матчах РПЛ, выступая за «Оренбург».

25 декабря нападающий перешел в «Крылья Советов».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-semshov-sy-chevoj-otkry-tie-2022-goda/
Владимир Сычевой
Игорь Семшов
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РПЛ
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