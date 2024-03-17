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17 марта, 18:11

Семшов назвал «Зенит» основным претендентом на победу в РПЛ

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Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Семшов поделился мнением об игре петербургского клуба в последних матчах.

«Зенит» — основной претендент на чемпионство. Первый матч после возобновления сезона получился нервным для петербуржцев, не все получилось со «Спартаком». В следующих играх «Зенит» выглядел более целостно, особенно с «Динамо». После паузы петербуржцы будут только прибавлять», — приводит слова Семшова «РБ Спорт».

После возобновления РПЛ «Зенит» сыграл вничью со «Спартаком» (0:0) и обыграл «Урал» (4:1). На данный момент команда Сергея Семака занимает первое место в турнирной таблице, набрав 40 очков.

13 марта сине-бело-голубые победили «Динамо» (2:0) и вышли в полуфинал Пути РПЛ FONBET Кубка России. Их следующим соперником по турниру стал «Спартак».

Источник: «РБ Спорт»
Игорь Семшов
РПЛ
ФК Зенит
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