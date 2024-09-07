Семшов: «Волков не впечатлил в первых матчах, но и не портил картину»

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов не считает травму защитника «Зенита» Сергея Волкова большой проблемой для команды.

— Волков был футболистом ротации в «Зените». Конечно, когда футболист выбывает на долгий срок, это потеря. Сейчас петербуржцам надо искать правого защитника, который мог бы подстраховать Караваева. Как оцениваю игру Волкова в «Зените»? Он особо не впечатлил, но и не портил картину в команде. Сергей еще не адаптировался в «Зените». Он мог бы выглядеть лучше, — сказал Семшов «РБ Спорт».

Волков уже провел шесть матчей за «Зенит», но результативными действиями не отметился. Ц футболиста диагностирован разрыв крестообразной связки. В ближайшее время Сергею сделают операцию.