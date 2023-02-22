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Сегодня, 12:31

Семшов не считает «Зенит» самым популярным клубом в России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Зенита» Игорь Семшов отреагировал на слова португальского экс-защитника Фернанду Мейеры о том, что клуб из Санкт-Петербурга стал самым популярным в России.

«Не сказал бы, что «Зенит» самый популярный клуб в нашей стране, он, наверное, самый стабильный. Нужно не забывать, что «Динамо», ЦСКА, «Спартак» и «Локомотив» —большие команды и не менее известные, чем «сине-бело-голубые». Просто за последние годы петербуржцы стали нашей самой значимой командой, которая постоянно играет в Лиге чемпионов, приобретает сильных футболистов и почти все время выигрывает чемпионат», — приводит слова Семшова Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне «Зенит» после 17 туров в чемпионате России лидирует в турнирной таблице с 42 очками, опережая идущий вторым «Спартак» на шесть баллов.

Команда Сергея Семака становилась чемпионом на протяжении последних четырёх сезонов, а по итогам текущего может выиграть десятое чемпионство в истории клуба и получить вторую звезду на эмблему.

Источник: https://metaratings.ru/news/semshov-ne-skazal-by-chto-zenit-samyi-populyarnyi-klub-v-nashei-strane-on-navernoe-samyi-stabilnyi-229856/
Игорь Семшов
Футбол
РПЛ
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