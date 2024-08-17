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Сегодня, 14:30

Семшов — о трансфере Глушенкова в «Зенит»: «Чего плохого, если предложили контракт больше?»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Экс-футболист сборной России Игорь Семшов в интервью «СЭ» рассказал об уровне конкуренции в «Зените».

— Можно сказать, что это самый яркий россиянин в РПЛ за последние годы?

— Скорее, один из них. Есть Тюкавин, появился Батраков, который тоже заявляет о себе. Можно назвать еще человек пять. Стабильность — признак мастерства. Глушенков и Батраков, например, сейчас играют стабильно. Чем больше стабильности, тем быстрее будешь расти.

— Перед тем как Глушенков оказался в Санкт-Петербурге, много говорили о том, что его решили завалить деньгами. Писали даже, что он получает около миллиона за каждое результативное действие.

— Про миллион не знаю. А если предложили контракт больше, что в этом плохого? В футболе все решается на поле. Если ты сильнее - играешь. Если нет — будешь сидеть на лавке. В «Зените» жесточайшая конкуренция, но она помогает расти и быть в тонусе, дает тебе качества, которые ты можешь проявлять. Я был в «Зените» и знаю, что это такое. Игра там помогла мне в будущем. Не буду скрывать, бывали времена, когда я чувствовал себя в командах настолько уверенно, что это даже не мешало, а просто не подхлестывало. А в «Зените» один неточный пас может отправить тебя в запас.

24-летний Глушенков, перешедший в «Зенит» этим летом из «Локомотива», забил семь мячей и отдал голевую передачу в четырех матчах чемпионата России в этом сезоне.

Полностью интервью Игоря Семшова читайте на сайте «СЭ».

Игорь Семшов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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