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Сегодня, 14:47

Семшов не видит смысла в возможной отставке Семака из «Зенита»

Виктория Кравченко
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Бывший футболист сборной России Игорь Семшов объяснил, почему «Зениту» не нужно увольнять Сергея Семака с поста главного тренера.

«Семак уже приелся? Фергюсон 27 лет в «Манчестер Юнайтед» работал и никому не приедался. У нас сейчас такая тенденция: шесть-семь месяцев работы для тренера — долго. Давай менять! А какой смысл менять? У них все выстроено, «Зенит» занимает те позиции, которые нужно занимать, добивается успеха. Не вижу смысла менять тренера, чтобы также продолжать выигрывать», — цитирует Семшова «КП Спорт».

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 47 очков в 23 матчах.

Источник: https://www.kp.ru/sports/futbol/igor-semshov-obyasnil-pochemu-zenit-ne-dolzhen-uvolnyat-sergeya-semaka-s-posta-glavnogo-trenera/
Игорь Семшов
ФК Зенит
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