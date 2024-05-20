Семшов объяснил, почему российским футболистам стоит ехать в Грецию и Турцию

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов поделился мнением о выступлении российских футболистов в чемпионатах Греции и Турции.

«В топовых чемпионатах не так много наших игроков. Турецкая и греческая Суперлиги не самые худшие варианты, как и чемпионат Кипра. Каждый сам решает, ехать ли ему туда или лучше остаться в России. Если бы российских футболистов постоянно звали бы в топ-5 чемпионатов Европы, выбор между Турцией и Грецией не стоял бы. Играя в турецкой и греческой суперлигах, российские футболисты могут попасть в более сильные чемпионаты, так как там есть еврокубки», — цитирует Семшова «РБ Спорт».

19 мая ПАОК, за который выступает россиянин Магомед Оздоев, стал чемпионом Греции. До этого 31-летний полузащитник играл за «Фатих Карагюмрюк» в чемпионате Турции.