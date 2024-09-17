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Сегодня, 02:25

Семшов: «Соболев старался в матче с ЦСКА, но он не в форме»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Семшов оценил дебют нападающего Александра Соболева за команду из Санкт-Петербурга в матче 8-го тура РПЛ против ЦСКА (1:0).

Форвард вышел в стартовом составе, был заменен на 60-й минуте и не отличился результативными действиями.

«Видно, что Соболев не в форме. В матче с ЦСКА Александр делал пока максимум, что может. Нужно время, чтобы он набрал кондиции. Соболев старается, но необходимо адаптироваться к новым требованиям в команде. Нужно дать Соболеву 3-4 игры, а потом уже оценим его действия на поле. Для нападающего главный показатель — это голы. Кто больше будет забивать, тот и попадет в стартовый состав. Любой нападающий «Зенита» должен быть в форме, потому что уровень конкуренции высокий», — приводит «РБ Спорт» слова Семшова.

Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» в конце августа 2024 года. Футболист подписал контракт с клубом из Санкт-Петербурга до конца июня 2027 года с опцией продления еще на один год.

Источник: РБ Спорт

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