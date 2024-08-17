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Сегодня, 13:30

Семшов: «Зенит» не будет делать такие подарки, как в прошлом сезоне»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Экс-футболист сборной России Игорь Семшов в интервью «СЭ» поделился мнением об игре «Зенита» на старте сезона РПЛ.

— Складывается ли у вас ощущение, что в этом сезоне «Зенит» будет нереально остановить?

— Еще в конце прошлого чемпионата сказал, что в ближайшие пять лет «Зениту» никто не сможет составить конкуренцию. Будут команды, которые постараются бороться, но все-таки сейчас с «Зенитом» можно бороться в двух-трех матчах, а на длинной дистанции это тяжело. У них хорошо укомплектованная команда, которая постоянно преображается, следит за селекцией и с каждым разом хочет становиться только сильнее. Плюс скамейка намного лучше, чем у других клубов.

— Эта скамейка потянет на неплохой стартовый состав...

— Борьбы в РПЛ, конечно, хотелось бы. Может быть, она получится, но пока «Зенит» идет без осечек. Думаю, они не будут делать такие подарки, как в прошлом сезоне.

— Пока в «Зените» Семак, они будут побеждать?

— Если кто-то захочет бросить перчатку «Зениту», ему сначала нужно провести такую же селекцию. Необходимо укрепляться качественными футболистами, которые хотят помогать клубу. Должна быть стабильность состава, тогда команда сможет показывать хороший результат. Пока у конкурентов идет поиск, некоторые меняют тренеров. Это тоже немаловажно. А «Зенит» стабилен во всем.

Сезон-2024/25 петербуржцы начали с победы в Суперкубке. После четырех туров российской премьер-лиги (РПЛ) команда Сергея Семака набрала 12 очков и идет на первом месте в турнирной таблице.

Полностью интервью Игоря Семшова читайте на сайте «СЭ».

 

Игорь Семшов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
0
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