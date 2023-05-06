КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:09

Семшов поддержал Йокановича: «Нужно время, чтобы в требования поверили»

Артем Бухаев
Корреспондент
Telegram Дзен

Экс-игрок сборной России Игорь Семшов в комментарии «СЭ» оценил работу главного тренера «Динамо» Славиши Йокановича.

«В защиту тренера — всегда нужно время, чтобы что-то слепить из команды. Волшебной палочки нет. Мы хотим, чтобы он за короткий срок сделал команду. Но игроки остались, и к ним тоже есть претензии. В последнее время мы очень любим критиковать тренеров, а игроки хорошие. Нет, игроки те же остались. Не думаю, что тренер настроен на снижение результатов команды. Нужно время, чтобы привнести что-то свое, чтобы в требования поверили», — сказал Семшов «СЭ».

54-летний сербский специалист возглавляет московский клуб с июня 2022-го. Ранее Йоканович тренировал «Шеффилд Юнайтед», «Аль-Гарафу», «Фулхэм», «Уотфорд» и другие команды.

«Динамо» занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков в 25 матчах.

Игорь Семшов
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Славиша Йоканович
2
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Жена меня бросит, если еще раз напьюсь». Александр Емельяненко: случай в аэропорту, Камил Гаджиев, розовый слоник
Польша будет играть на ЧМ вместо России. Ее не было в элите больше 20 лет
В Москве арестовали уроженку Крыма по подозрению в госизмене
На берегу Нарвы задержали плывшего в РФ в гидрокостюме гражданина Словакии
Песков не стал комментировать заявление Пригожина об Артемовске
В офисе генсека ООН озвучили сроки встречи по зерновой сделке в Стамбуле
Популярное видео
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Федотов признан лучшим тренером РПЛ в апреле

Боков считает, что ЦСКА обыграет «Оренбург» со счетом 3:0