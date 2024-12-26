Семшов оценил работу Мовсесьяна на посту спортивного директора ЦСКА

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Экс-футболист сборной России Игорь Семшов в комментарии «СЭ» отреагировал на информацию об уходе спортивного директора ЦСКА Андрея Мовсесьяна из клуба.
«Думаю, Мовсесьян неплохо себя проявил. С другой стороны, многое зависело от того, какие возможности были у армейцев... Любой спортивный директор отталкивается от этого. Думаю, он проделал хорошую работу. Насколько я знаю, его хотели видеть у себя и другие клубы», — сказал Семшов «СЭ».
Мовсесьян работал в системе армейского клуба 2012 года, с 2022-го он занимал должность спортивного директора.