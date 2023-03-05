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Сегодня, 15:46

Семшов: «Если другие лидеры РПЛ будут терять очки, они еще больше помогут «Зениту с чемпионством»

Алина Савинова
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Главный тренер «Чайки» Игорь Семшов оценил шансы клубов РПЛ побороться с «Зенитом» за чемпионство в этом сезоне.

«Пока у конкурентов «Зенита» не останется даже математических шансов на первое место, только тогда можно сказать, что петербуржцы — чемпионы. Сейчас уже отрыв приличный. Если другие лидеры РПЛ будут терять очки, они еще больше помогут «Зениту». Еще до возобновления чемпионата все говорили, что петербуржцы предпочтительнее по составу. Да, их можно обыграть в одной игре, но на дистанции у них скамейка и состав серьезнее, чем у других команд. У большинства уже нет сомнений в том, что «Зенит» — чемпион. По вчерашней игре было видно, что петербуржцы по игре превосходят своих соперников», — приводит «РБ Спорт» слова Семшова.

В матче 18-го тура чемпионата России «Зенит» одержал победу над «Пари НН» (3:0). Клуб из Санкт-Петербурга продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 45 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-semshov-esli-lidery-rpl-prodolzhat-teryat-ochki-oni-eshhe-bol-she-pomogut-zenitu-s-chempionstvom/
Игорь Семшов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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