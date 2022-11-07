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Сегодня, 18:22

Семшов — об ошибке Чистякова: «Он станет еще сильнее»

Алина Савинова
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Бывший футболист «Зенита» Игорь Семшов отреагировал на новость об отстранении защитника сине-бело-голубых Дмитрия Чистякова.

«Тяжело копаться и выяснять отношения в команде, в которой не находишься. Мне нравится Чистяков, как футболист, как он играет. В прошлом году он был основным центральным защитником «Зенита». Кто-то писал, что Дмитрий специально совершил ошибки в матче с «Ахматом» — это бред. У Чистякова может не хватать игровой практики, поэтому возникли такие ошибки. Дмитрий — футболист сборной России, и зачем ему специально ошибаться? Выступать без ошибок в профессиональном спорте невозможно. Только психологически устойчивые футболисты попадают в сборную, в «Зенит». Чистяков попадает под эти критерии. Он станет еще сильнее», — приводит «РБ Спорт» слова Семшова.

Напомним, что 5 ноября команда из Санкт-Петербурга проиграла «Ахмату» (1:2) в матче 16-го тура РПЛ. Ошибка Чистякова привела ко второму мячу в ворота «Зенита».

6 ноября генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб вывел Чистякова из основного состава команды.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-semshov-chistyakov-eshhe-pomozhet-zenitu-on-stanet-tol-ko-sil-nee/
Дмитрий Чистяков
Игорь Семшов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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