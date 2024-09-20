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Сегодня, 20:54

Семшов ответил, как Соболев может завоевать любовь фанатов «Зенита»

Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
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Бывший футболист сборной России Игорь Семшов в комментарии «СЭ» ответил на вопросы о комплектовании «Зенита» в летнее трансферное окно.

— Как вам усиление «Зенита» в летнее трансферное окно?

— Я думаю, хорошее. Конкуренция на каждое место по несколько человек. Плюс остались лидеры — это самое главное. А уже к ним добавляются те или иные футболисты, которые могут усилить.

— Александр Соболев — резонансный переход. Болельщики уже выразили свое недовольство. Как ему завоевать любовь фанатов? Как стать своим в Питере?

— Играть и забивать, не обращать внимания на прессу. Пусть болельщики кричат, это футбольная жизнь. Понятно, что непросто. Он, наверное, знал, что так и будет. Мы все прекрасно понимаем, как и что происходит, если ты переходишь из одного клуба в стан соперника.

— Он такую тактику и выбрал. Александр после матча с «Рубином» вышел и сказал, что ничего не слышал.

— Ну, может, из-за гула и не слышал. Конечно, какие-то возгласы слышно, как болельщики реагируют. Я думаю, что это нормальная жизнь любого футболиста. В европейском чемпионате, например, когда из «Реала» в «Барселону» или из «Барселоны» в «Реал» переходят, там тоже негодование. Это наша жизнь. Нужно просто быть более профессиональными, — сказал Семшов.

27-летний Соболев стал игроком «Зенита» в августе, перейдя из московского «Спартака». Сумма сделки, по данным Transfermarkt, составила 10 миллионов евро. Нападающий дебютировал за клуб в выездном матче против ЦСКА в 8-м туре РПЛ, не отметившись результативными действиями.

Александр Соболев
Игорь Семшов
Футбол
ФК Зенит

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