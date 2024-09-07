Семшов: «Локомотив» и «Спартак» выглядели неплохо, но лучший тренер — тот, кто идет на первом месте»

Экс-футболист сборной России Игорь Семшов ответил на вопрос «СЭ» о лучшем тренере текущего сезона РПЛ.

«Несмотря на то, что «Зенит» потерял очки в двух играх, команда идет на первом месте. Значит лучший тренер первого отрезка сезона — Семак. Тут все логично. Для меня здесь не нужно сильно копаться. Если команда образно заняла первое место, даже при плохом и невнятном футболе, значит этот тренер — лучший. «Локомотив» Галактионова и «Спартак» Станковича выглядели неплохо, но лучший — тот, кто идет на первом месте», — сказал Семшов «СЭ».

После 7 туров «Зенит» с 17 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ. 14 сентября команда Сергея Семака на выезде сыграет против ЦСКА в матче 8-го тура.