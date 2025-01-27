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Сегодня, 20:12

Семшов — о Зимнем кубке РПЛ: «Лучший турнир для болельщиков»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Экс-футболист сборной России Игорь Семшов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от Winline Зимнего кубка РПЛ.

«Безусловно буду смотреть турнир. Хочется в паузу посмотреть на наши команды. Турнир с хорошими участниками, со всеми топами. Хотелось бы посмотреть на новичков и состояние команд. В данной ситуации это лучший турнир для болельщиков, которые могут посмотреть на свою команду даже вдали от родины. Такие турниры — хорошая идея. И клубам не нужно ломать голову и искать соперников», — сказал Семшов «СЭ».

Матчи пройдут в Абу-Даби (ОАЭ) с 30 января по 7 февраля. В группе 1 сыграют «Спартак», «Краснодар» и «Динамо», в группе 2 — «Зенит», ЦСКА и «Ростов».

Победителем зимнего турнира РПЛ в 2023 и 2024 годах становился «Спартак».

Игорь Семшов
РПЛ
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