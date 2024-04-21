Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:02

Семшов о поездке в Орск, пострадавший от наводнения: «Ощущаешь масштаб бедствия»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов поделился впечатлениями от посещения Орска, который пострадал из-за наводнения в результате паводка на реке Урал.

«Увидеть своими глазами все-таки отличается от того, что пишут и показывают. Ты сам ощущаешь масштаб бедствия и насколько пострадали люди, лишившиеся домов и хозяйства. Они не теряют оптимизм и выглядят спокойно, хотя внутри переживают. В таких ситуациях страна должна сплотиться и помочь людям», — цитирует Семшова Sport24.

Также он рассказал о спортивных объектах, которые были разрушены в результате паводка.

«Жалко, когда страдают спортивные объекты. Мы видели в Орске затопленное футбольное поле и разрушенный спортивный зал местной ДЮСШ. Надеюсь, наш приезд поможет восстановить объект, потому что в таком небольшом городе дети должны заниматься спортом и зимой, и летом», — добавил специалист.

17 апреля сообщалось, что амбассадоры РФС Игорь Семшов и Дмитрий Сенников приехали в Орск с гуманитарной и денежной помощью.

Источник: Sport24
Игорь Семшов
0
Читайте также
Кучеров может выиграть «Харт Трофи»
Специалисты включили «Рейнджерс» в фавориты плей-офф НХЛ
Мумифицированное тело москвички пролежало больше года в квартире
У воспрянувшего Кузнецова – гол+пас, у русских из «Торонто» - кошмар. Что произошло в Кубке Стэнли 21 апреля
СМИ сообщили о скандале во время саммита лидеров Евросоюза в Брюсселе
Высшее преобразование: за что уволили ректора Института русского языка
Популярное видео
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ювентус» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

ЦСКА о слухах об отставке Федотова: «После поражений всегда кто-то пытается поймать хайп»

Гол Клаудиньо принес «Зениту» победу над «Оренбургом»