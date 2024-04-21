Семшов о поездке в Орск, пострадавший от наводнения: «Ощущаешь масштаб бедствия»

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов поделился впечатлениями от посещения Орска, который пострадал из-за наводнения в результате паводка на реке Урал.

«Увидеть своими глазами все-таки отличается от того, что пишут и показывают. Ты сам ощущаешь масштаб бедствия и насколько пострадали люди, лишившиеся домов и хозяйства. Они не теряют оптимизм и выглядят спокойно, хотя внутри переживают. В таких ситуациях страна должна сплотиться и помочь людям», — цитирует Семшова Sport24.

Также он рассказал о спортивных объектах, которые были разрушены в результате паводка.

«Жалко, когда страдают спортивные объекты. Мы видели в Орске затопленное футбольное поле и разрушенный спортивный зал местной ДЮСШ. Надеюсь, наш приезд поможет восстановить объект, потому что в таком небольшом городе дети должны заниматься спортом и зимой, и летом», — добавил специалист.

17 апреля сообщалось, что амбассадоры РФС Игорь Семшов и Дмитрий Сенников приехали в Орск с гуманитарной и денежной помощью.