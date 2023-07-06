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Сегодня, 15:45

Семшов предположил, что в «Зените» рассматривают Фернандеса для ротации состава

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-футболист «Зенита» и ЦСКА Игорь Семшов высказал свое мнение по поводу перехода Марио Фернандеса в ЦСКА.

«Не знаю, что сподвигло Марио перейти в «Зенит». Предложили большой контракт? Понятно, что футболисты играют для того, чтобы зарабатывать на будущую жизнь. Шел же разговор, что Марио может вернуться в ЦСКА, но армейцы не смогли его выкупить. Будет неприятная ситуация, если Фернандес перейдет в «Зенит». Я тоже с таким сталкивался, но катастрофического в этом ничего нет. Может ли марио может чем-то помочь нынешнему «Зениту»? Наверное, клуб знал, для каких целей он подписывает Фернандеса. Учесть, что нет еврокубков, наверное, в «Зените» его рассматривают для ротации состава», — приводит слова Семшова «РБ Спорт».

Фернандес выступал за ЦСКА с июля 2012 года по июль 2022 года, после чего приостановил карьеру. В январе 2023 года защитник возобновил карьеру и перешел в бразильский «Интернасьонал». Игрок провел за команду 5 матчей и расторг соглашение с командой в апреле.

По информации «СЭ», 32-летний Фернандес перейдет в «Зенит» после того, как клуб из Санкт-Петербурга выкупит контракт футболиста у бразильского «Интернасьонала» за сумму порядка 360 тысяч евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-semshov-navernoe-v-zenite-rassmatrivayut-mario-fernandesa-dlya-rotatsii-sostava/
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