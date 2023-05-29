Семшов: «Для Гойло будет делом чести пробиться в основной состав «Зенита», но Кержаков свой пост просто так не отдаст»

Главный тренер «Чайки» Игорь Семшов предположил, кто станет основным вратарем «Зенита» в следующем сезоне.

«Тренер по вратарям и Сергей Семак будут отталкиваться от того, кто будет сильнее. Вратарская линия у «Зенита» достаточно квалифицирована, если учесть, что команда не играет в Лиге чемпионов. Для РПЛ это позиция укомплектована. Тот же Кержаков, Васютин справятся в чемпионате России. Если добавится Гойло, конкуренция никому не помешает, тем более Никита — воспитанник «Зенита». Для него это будет делом чести пробиться в основной состав, но Кержаков свой пост просто так никому не отдаст», — приводит «РБ Спорт» слова Семшова.

Ранее «Зенит» официально объявил о выкупе вратаря «Пари НН» Никиты Гойло, который является воспитанником сине-бело-голубых. В текущем сезоне 24-летний голкипер провел 11 матчей в РПЛ за нижегородскую команду, пропустил 18 мячей и 2 игры отстоял на ноль.

На счету 36-летнего Михаила Кержакова 24 матча за петербургскую команду в РПЛ. Он пропустил 16 мячей и в 12 играх сохранял ворота в неприкосновенности.