Семшов считает, что ЦСКА надо оставить Федотова на посту главного тренера

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов прокомментировал новость о возможном увольнении Владимира Федотова из ЦСКА. Ранее стало известно, что руководство клуба примет решение в выходные.

«Тренерский штаб не хотел, чтобы ЦСКА по итогам сезона занял шестое место. В прошлом розыгрыше чемпионата армейцы выступили успешнее. Основная проблема ЦСКА не в тренере, а в короткой скамейке. Иногда некоторые футболисты разрывались на два фронта. Надо оставить Федотова. Было бы хорошо, если бы у ЦСКА была длинная скамейка», — сказал Семшов «РБ Спорт».

ЦСКА с Федотовым занял 6-е место в РПЛ и вылетел от «Зенита» в финале Пути РПЛ FONBET Кубка России.