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Сегодня, 07:50

Семшов: «Тренируясь с более сильными футболистами, Мусаев будет прогрессировать в ЦСКА»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-полузащитник сборной России Игорь Семшов прокомментировал переход нападающего Тамерлана Мусаева из «Балтики» в ЦСКА.

«Мусаев — достаточно настырный форвард таранного типа, любит вступать в борьбу. Неслучайно такой трансфер произошел, раз по Чалову пошли разговоры о его переезде в Европу. Мусаева подписали на всякий случай, если Федор покинет ЦСКА. Тамерлан — воспитанник армейцев, вернулся в родной клуб. Для него это плюс.

Наверное, в ЦСКА следили за игрой Тамерлана в «Балтике». В прошлом году Мусаев хорошо выступал в Первой лиге. Тренируясь с более сильными футболистами, Тамерлан будет прогрессировать в ЦСКА», — цитирует «РБ Спорт» Семшова.

22-летний нападающий подписал контракт с красно-синими до конца сезона-2027/28. Он будет выступать за ЦСКА под 11-м номером.

В этом сезоне Мусаев сыграл 25 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-semshov-musaev-budet-progressirovat-v-tsska-ego-podpisali-na-sluchaj-uhoda-chalova/
Игорь Семшов
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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