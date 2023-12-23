Семшов: «Тренируясь с более сильными футболистами, Мусаев будет прогрессировать в ЦСКА»

Экс-полузащитник сборной России Игорь Семшов прокомментировал переход нападающего Тамерлана Мусаева из «Балтики» в ЦСКА.

«Мусаев — достаточно настырный форвард таранного типа, любит вступать в борьбу. Неслучайно такой трансфер произошел, раз по Чалову пошли разговоры о его переезде в Европу. Мусаева подписали на всякий случай, если Федор покинет ЦСКА. Тамерлан — воспитанник армейцев, вернулся в родной клуб. Для него это плюс.

Наверное, в ЦСКА следили за игрой Тамерлана в «Балтике». В прошлом году Мусаев хорошо выступал в Первой лиге. Тренируясь с более сильными футболистами, Тамерлан будет прогрессировать в ЦСКА», — цитирует «РБ Спорт» Семшова.

22-летний нападающий подписал контракт с красно-синими до конца сезона-2027/28. Он будет выступать за ЦСКА под 11-м номером.

В этом сезоне Мусаев сыграл 25 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.