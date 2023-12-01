Семшов: «Вагнеру будет тяжело вернуться в наш чемпионат и в ЦСКА»

Экс-полузащитник «Динамо» Игорь Семшов прокомментировал возможное возвращение форварда Вагнера Лав в ЦСКА.

«Вагнеру будет тяжело вернуться в наш чемпионат и в ЦСКА. Он хороший футболист, но армейцам нужно обратить внимание на молодых футболистов. Многие игроки хотят завершить карьеру там, где им было хорошо. Если Вагнеру предложат работу в структуре клуба, это другое дело. Чтобы Вагнер снова играл за ЦСКА — это неправдоподобно», — цитирует «РБ Спорт» Семшова.

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год и в 2013-м. Он провел за армейцев 259 матчей, в которых забил 124 гола и сделал 53 результативные передачи. В составе ЦСКА бразилец выиграл Кубок УЕФА, три чемпионата России, шесть Кубков страны и четыре Суперкубка.