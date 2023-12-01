Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 04:50

Семшов: «Вагнеру будет тяжело вернуться в наш чемпионат и в ЦСКА»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Экс-полузащитник «Динамо» Игорь Семшов прокомментировал возможное возвращение форварда Вагнера Лав в ЦСКА.

«Вагнеру будет тяжело вернуться в наш чемпионат и в ЦСКА. Он хороший футболист, но армейцам нужно обратить внимание на молодых футболистов. Многие игроки хотят завершить карьеру там, где им было хорошо. Если Вагнеру предложат работу в структуре клуба, это другое дело. Чтобы Вагнер снова играл за ЦСКА — это неправдоподобно», — цитирует «РБ Спорт» Семшова.

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год и в 2013-м. Он провел за армейцев 259 матчей, в которых забил 124 гола и сделал 53 результативные передачи. В составе ЦСКА бразилец выиграл Кубок УЕФА, три чемпионата России, шесть Кубков страны и четыре Суперкубка.
Вагнер Лав. Агент: «У Вагнера есть варианты, но мы ждем предложения от ЦСКА»

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-semshov-vagneru-budet-tyazhelo-vernut-sya-v-tsska-armejtsam-nuzhny-molody-e-futbolisty/
Вагнер Лав
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
0
Читайте также
МОК еще не пустил россиян в Париж-2024, но уже готов проверить их на «нейтральность»
Футбол на теннисном столе: чемпионат мира по текболу стартовал в Таиланде
Экономист объяснил изменения в учете Росстатом пенсионных выплат
Кризисный менеджер мира: умер Генри Киссинджер
Второй россиянин погиб при пожаре в хостеле в Алма-Ате
Генконсульство РФ проверяет информацию об убийстве россиянок в Турции
Популярное видео
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Петрушин: «Динамо» сыграло с «Зенитом» практично, на результат»