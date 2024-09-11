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Сегодня, 18:55

Семшов: «Для Гуарирапы переход в ЦСКА — это возможность прогрессировать»

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Бывший футболист сборной России Игорь Семшов прокомментировал возможный переход нападающего «Сочи» Сауля Гуарирапы в ЦСКА.

«ЦСКА нужен любой нападающий. Пока есть только один форвард в команде — Мусаев. С одним нападающим тяжело пройти весь чемпионат. Гуарирапа неплохо себя зарекомендовал в «Сочи». Переход в ЦСКА — это возможность прогрессировать. Надеюсь, Гуарирапа поможет армейцам. Конечно, ему надо выиграть конкуренцию у Мусаева. Тамерлан без боя свое место не отдаст. Николич даст шанс Гуарирапе, но все зависит от того, как он им воспользуется», — сказал Семшов «РБ Спорт».

Сауль Гуарирапа перешел в «Сочи» в январе 2024 года. За это время он провел 20 матчей и забил 10 мячей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Гуарирапу в 1,2 миллиона евро. Контракт с «Сочи» рассчитан до лета 2028 года.

Источник: РБ Спорт
ФК Сочи
ФК ЦСКА (Москва)
Сауль Гуарирапа

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