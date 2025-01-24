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Сегодня, 16:40

Семшов рассказал, что Данни изначально не собирался переходить из «Динамо» в «Зенит»

Владислав Маслов
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Динамо» Игорь Семшов в интервью «РБ Спорт» рассказал о своем переходе из московского клуба в «Зенит».

«У меня были шероховатости в контракте с «Динамо». Во время паузы после чемпионата Европы по футболу состоялся разговор с руководством клуба на тренировочном сборе. Я сказал, что мне много денег не надо, и был готов продлить соглашение с небольшой надбавкой. Но потом какой-то сумбур начался. А у меня помимо «Зенита» еще было предложение от «Рубина». Даже Курбан Бекиевич Бердыев приезжал в Москву, чтобы со мной пообщаться. И должен признаться, я уже вывез вещи с базы.

А в то время еще были новости о том, что Данни может перейти из «Динамо» в «Зенит». Я спросил у Мигеля, собирается ли он переходить в петербургский клуб? Он сказал мне, что не собирается. В итоге договорились с Данни остаться в «Динамо», помочь команде выиграть медали. А он сначала согласился, но потом раз, смотрю, ушел в «Зенит». Подумал тогда: ничего себе (смеется). Сам же остался в клубе до конца сезона и помог команде выиграть бронзовые медали. А потом уже петербуржцы выкупили мой контракт», — сказал Семшов «Рб Спорт».

Семшов перешел из «Динамо» в «Зенит» в 2009 году. Он выступал за бело-голубых вместе с Данни с 2006 по 2008 год.

Источник: РБ Спорт
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Игорь Семшов
Мигель Данни
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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