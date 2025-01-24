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Сегодня, 11:25

Семшов рассказал, что ушел из ЦСКА в «Торпедо» из-за Садырина

Владислав Маслов
Корреспондент
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Бывший футболист сборной России Игорь Семшов объяснил, почему перешел из ЦСКА в «Торпедо» в 1998 году.

«Нас из академии ЦСКА семь человек сначала пригласили в дубль, а затем, когда была надобность, начали приглашать и с первой командой тренироваться, участвовать в двусторонках. На тот момент армейцев тренировал Александр Федорович Тарханов. Спустя полгода я уже дебютировал за основу.

Почему не удалось закрепиться? Я провел 10 матчей за первую команду, забил первый гол во взрослом футболе, но затем наступил отпуск, вернулся Павел Федорович Садырин и мне сообщили, что я не еду на первый сбор. Садырин сказал мне, что не видит меня в основном составе ЦСКА. Павел Федорович — большой тренер. Благодарен ему за то, что не вставлял мне палки в колеса, а дал уйти в «Торпедо», — сказал экс-футболист «РБ Спорт».

46-летний Семшов — воспитанник ЦСКА, он выступал за команду с 1996 по 1997 год. Также он известен по игре за московские «Динамо» и «Торпедо» и петербургский «Зенит».

Садырин возглавлял армейцев в 1989-1992, 1997-1998 и 2000-2001 годах. Тренер скончался от рака в 2001 году в возрасте 59 лет.

Источник: РБ Спорт
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Игорь Семшов
ФК Торпедо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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