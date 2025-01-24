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Сегодня, 17:20

Семшов рассказал, почему покинул «Зенит» спустя год после перехода

Владислав Маслов
Корреспондент
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Бывший футболист «Зенита» Игорь Семшов ответил на вопрос о том, почему он отыграл в петербургской команде только один сезон.

«Дик Адвокат (бывший главный тренер «Зенита». — Прим. «СЭ») мне сразу сказал, что я не всегда буду играть в «Зените». Я кипел, конечно. Но у петербуржцев уже была определенная тройка полузащитников в центре поля. В общем, я выходил и затыкал дыры. При этом провел в Санкт-Петербурге если не выдающийся, то очень хороший сезон и стал вторым бомбардиром команды после Фатиха Текке. Кстати, турок был классным нападающим.

А потом в один прекрасный момент агент сообщил мне, что в «Динамо» поменялись руководители, которые хотят меня вернуть. Тогда за динамовцев еще играл Александр Кержаков. И должен был состояться обмен. Но сделать это сразу было сложно, поэтому сначала он вернулся в Санкт-Петербург, а затем я — в Москву», — рассказал Семшов «РБ Спорт».

46-летний игрок выступал за «Зенит» в 2009 году и выиграл бронзовые медали чемпионата России по футболу.

Источник: РБ Спорт
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Игорь Семшов
ФК Зенит
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