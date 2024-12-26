Семшов рассказал подробности своей работы на посту советника губернатора Белгородской области

Экс-футболист сборной России Игорь Семшов прокомментировал «СЭ» свое назначение на пост советника губернатора Белгородской области по физкультуре и спорту.

«На новой должности буду заниматься детским футболом и выстраивать вертикаль. Без детского футбола нет большого. Я не один раз встречался с губернатором, чтобы обсудить мою роль. Буду не просто советником, хочу принимать активное участие в работе.

Это интересный для меня проект. Мне хочется помочь выстроить систему по кирпичику от низа до верхов. Хочется, чтобы в непростое для региона время дети были вовлечены в спорт и чувствовали внимание. В тренерстве и своем регионе во мне не нуждаются, значит я буду делиться знаниями и опытом там, где это нужно. Надеюсь, моя работа принесет пользу», — сказал Семшов «СЭ».

После окончания игровой карьеры Семшов работал тренером в тульском «Арсенале», «Химках», а также возглавлял «Чайку» и новомосковский «Химик». В апреле ему исполнилось 46 лет.