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Сегодня, 18:25

Семшов рассказал подробности своей работы на посту советника губернатора Белгородской области

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Экс-футболист сборной России Игорь Семшов прокомментировал «СЭ» свое назначение на пост советника губернатора Белгородской области по физкультуре и спорту.

«На новой должности буду заниматься детским футболом и выстраивать вертикаль. Без детского футбола нет большого. Я не один раз встречался с губернатором, чтобы обсудить мою роль. Буду не просто советником, хочу принимать активное участие в работе.

Это интересный для меня проект. Мне хочется помочь выстроить систему по кирпичику от низа до верхов. Хочется, чтобы в непростое для региона время дети были вовлечены в спорт и чувствовали внимание. В тренерстве и своем регионе во мне не нуждаются, значит я буду делиться знаниями и опытом там, где это нужно. Надеюсь, моя работа принесет пользу», — сказал Семшов «СЭ».

После окончания игровой карьеры Семшов работал тренером в тульском «Арсенале», «Химках», а также возглавлял «Чайку» и новомосковский «Химик». В апреле ему исполнилось 46 лет.

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Игорь Семшов
Футбол
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